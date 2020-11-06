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Помер сатирик Михайло Жванецький

Вероніка Рой

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Сатирик Михайло Жванецький пішов з життя у віці 86 років. Він виступав на сцені з 1960-х років. Про це виданню «Дождь» повідомили його близькі друзі та концертний директор Олег Сташкевич, передає Громадське.

 

На початку жовтня концертний директор Жванецького розповів «РИА Новости», що сатирик вирішив закінчити концертну діяльність через вік.

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Жванецький народився в Одесі, закінчив там інститут за фахом інженера. У 1960-х почав працювати з Аркадієм Райкіним і ставив спектаклі в Ленінградському театрі мініатюр, потім почав виступати самостійно.

Сатирик написав понад десять книг, у 2012 році отримав звання народного артиста Росії. В останні роки вів на телебаченні програму «Черговий по країні». Виходила вона на каналі «Росия 1» до грудня 2019 року.

У березні 2014-го Жванецький підписав звернення діячів мистецтва проти анексії Криму. У 2015 році Міністерство культури України внесло його в «білий список» діячів мистецтва, які підтримали Україну і засудили російську агресію.

Коментуючи у 2014-му вторгнення Росії в Україну, Жванецький заявив, що «це просто заздрість». Він висловився, що українці сильніші за росіян.

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