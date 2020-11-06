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Проголосувати за проєкти Громадського бюджету можна до 15 листопада

Ольга Денисяка

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З 1 до 15 листопада у Львові триває голосування за проєкти Громадського бюджету, які реалізовуватимуть у 2021 році. На їх реалізацію передбачено 58 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Наразі свої голоси за проєкти віддали вже понад 51 тис. мешканців Львівської ОТГ.

Як зазначають в управлінні «Секретаріат ради», цьогоріч у пріоритеті голосування за допомогою Bank ID на сайті з використанням електронного цифрового підпису та за допомогою терміналів Приват Банку.

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Також традиційно доступне голосування у ЦНАП Львівської ОТГ (за попереднім записом).

Цього року подавати та голосувати за проекти Громадського бюджету Львова можуть не лише львів’яни, а й мешканці сусідніх міст та сіл, що увійшли до складу Львівської об’єднаної територіальної громади.

Зазначимо, Громадський бюджет у Львові ввели у 2016 році. Його суть полягає у тому, що всі охочі можуть подавати на конкурс власні проєкти, а переможці, яких визначають голосуванням самих же львів’ян, отримують фінансування із міського бюджету.

За чотири роки Громадський бюджет здобув високий рівень зацікавлення у львів’ян. В 2019 році за кращі проєкти проголосували понад 103 тисячі мешканців, це на 50% більше у порівнянні з попереднім роком і уп’ятеро більше порівняно з 2016 роком.

У 2020 році Львові реалізовували 55 проєктів-переможців Громадського бюджету-2019. На них місто витратило 46,7 млн грн. Із детальним переліком переможців можна ознайомитися за цим посиланням.

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