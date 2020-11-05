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З підозрюваного в корупції нардепа Юрченка зняли е-браслет

Ольга Денисяка

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Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення зняти електронний браслет з виключеного з фракції «Слуга Народу» депутата Олександра Юрченка – його підозрюють у спробі отримати хабар. Про це повідомили на сайті ВАКС, передає Львівський портал.

 

Таке рішення ухвалили на засіданні суду 3 листопада. Водночас суд продовжив Юрченку запобіжний захід ще на два місяці – до 3 січня 2021 року.

Відтак Олександр Юрченко й надалі не може залишати Київ без дозволу детектива, прокурора або суду.

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Сам же депутат заявив у Facebook, що справа проти нього є «сфабрикованою», і пообіцяв боротися й надалі.

«Сфабрикована проти мене провокація, яка мала на меті лише дискредитувати моє ім’я й унеможливити мою боротьбу проти корупції та за екологічну безпеку, продовжує розвалюватися Вчора суд виніс рішення про зняття з мене засобу контролю – браслету», – написав депутат.

Нагадаємо, Олександру Юрченко повідомили про підозру в отриманні та підбурюванні до дачі хабара. Національне антикорупційне бюро України опублікувало матеріали справи, де нардеп завуальовано натякнув на необхідність передати йому хабар – «надати плюшки».

За даними детективів, Юрченко просив 13 тисяч доларів за внесення пропозицій до законопроєкту і надалі 200 тисяч доларів для підкупу парламентарів.

Після цього Юрченко був виключений з фракції «Слуга народу».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Юрченко обов’язково сяде у в’язницю.

На початку тижня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав Юрченко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 3,1 млн гривень.

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