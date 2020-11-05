На вулиці Шевченка у Львові вщент згоріли дві автівки

У Львові вранці 5 листопада на вулиці Шевченка вщент згоріли дві автівки, ще одна – пошкоджена вогнем. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.

Інформація про пожежу на вул. Шевченка, 362 надійшла рятувальникам о 06:01 год. 5 листопада. Займання виникло в автомобілі Wolksvagen passat.

На момент прибуття пожежників до місця виклику автомобіль Wolksvagen passat був повністю охоплений вогнем, полум’я також вже перекинулось на поруч розташований автомобіль Opel kadett.

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Вогнеборці повністю ліквідували пожежу о 06:27 год. Вогнем знищено автомобіль Wolksvagen Passat та автомобіль Opel Kadett, також пошкоджено поруч припаркований автомобіль Reno Scenic на площі 0,5 кв м. До ліквідації пожежі залучили 4 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки.

Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи.

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Фото: ДСНС