Легендарний «Ляпіс» готується до концерту у Львові

У Львові, 19 листопада, у Malevich Concert Arena відбудеться концерт легендарного гурту «Ляпис 98». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

На концерті шанувальники гурту зможуть почути усі хіти 90-х і початку 2000-х. Тому організатори запрошують усіх до Malevich Concert Arena на вибуховий концерт улюбленого Ляпис 98.

«Усі хіти 90-х і початку 2000-х – за один божевільний вечір! Таке не пропускають. За зайвий квиток на подію такого штибу дехто, подейкують, готовий віддати останнє. Ми ж пропонуємо замовити квитки без непотрібних жертв та за кращою ціною – вже сьогодні!», – зазначають організатори.

Організатор та засновник концертної організації «Promotions» Юргис Вишневский розповів про особливості концерту. Зокрема, зазначив, що у клубі «Малевич» буде відсутня звична всім фан-зона. В продажу є лише сидячі квитки, а на місці фан-зони буде розміщено «театральний партер». Буде дотримано усіх норм карантину, але це не означає, що під пісні «Ляпис 98» глядачі сидітимуть на місцях.

За словами Юргиса Вишневського, кожен виступ цього гурту – унікальний.

«Власне, це одна з причин, чому концерти завжди збирають повні зали глядачів. Окрім музики, це завжди спілкування, історії та імпровізація на сцені. Тим більше, що не так багато артистів викладаються перед слухачем 2,5-3 години на повну!», – сказав засновник концертної організації «Promotions».

Він також додав, що гурт «Ляпис 98» виділяється тим, що Сергій Михалок постійно змінюється:

«Не знаю жодного артиста, який в тому плані живіший за геній Сергія Михалка та команди».

Як відомо, останній концерт групи у Львові був торік 15 червня. Тоді понад 1700 людей зібралися на Великий Open AIR концерт у !FESTrepublic. Це була наймасовіша подія у Львові на локації в той період.

За словами організатора, він уже не вперше працює з гуртом. За час співпраці було організовано багато подій по західній Україні – десятки потужних концертів.

Після Львова гурт вирушить в Івано-Франківськ та Хмельницький. Планували набагато більше міст, але, на жаль, через зрозумілі всім причини, не в усіх містах є змога провести дійсно БЕЗПЕЧНИЙ концерт.

Як відомо, Ляпис 98 — проект Сергія Михалка. Музиканти виконують старі хіти панк-рок-гурту «Ляписа Трубецкой» 1990-х і початку 2000-х років.

Захід відбудеться з дотриманням карантинних вимог, 19 листопада, о 19.00

Квитки можна придбати тут: Concert.Ua/Ljapis