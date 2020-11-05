«Характери гідності». У Львові презентують відеопроєкт про Героїв Небесної Сотні

У Львові 6 листопада відбудеться презентація відеопроєкту про Героїв Небесної Сотні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності презентує у Львові проєкт Дарини Кульчицької «Характери гідності». Це трихвилинні ролики, де рідні Героїв Небесної Сотні діляться спогадами про них.

Проєкт складається з коротких історій про дитинство Героїв Небесної Сотні, їхні вчинки, стосунки з рідними, мрії та прагнення. Оповіді, розказані найближчими родичами, покликані нагадувати про ціну свободи та відповідальність за її збереження.

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«Для мене цей проєкт дуже важливий. Хотілося показати життя Героїв. Він не про смерть, а про життя. Я прагнула зробити проєкт лаконічним — короткі історії. Якщо подивитися хоча б три-п’ять роликів, стає зрозуміло, наскільки Герої Небесної Сотні схожі між собою. Майже всі цікавилися історією. Мабуть, це якось і вплинуло на те, що люди пішли на Майдан. Бо не хотіли, аби знову повторилася історія й Україна знову опинилася під загарбниками. Хотіли кращої долі для країни і для своїх близьких», – розповідає авторка й режисерка проєкту «Характери гідності» Дарина Кульчицька.

Презентація відбудеться в Навчально-методичному центрі освіти м. Львова (площа Данила Галицького, 4) об 11:00 год. 6 листопада.

Учасники презентації:

Дарина Кульчицька, авторка ідеї та режисерка проєкту

Ольга Сало, завідувачка інформаційно-виставкового відділу Національного музею Революції Гідності

Ірина Дідич, донька Героя Небесної Сотні Сергія Дідича

Наталія Добрянська, методистка Навчально-методичного центру освіти м. Львова

Додамо, за 2 роки проєкту в світ вийшли 28 випусків, серед яких розповіді про Назара Войтовича, Юрія Сидорчука, Романа Сеника, Василя Мойсея, Романа Вареницю, Устима Голоднюка, Богдана Ільківа, Сергія Дідича, Володимира Жеребного, Володимира Чаплинського, Миколу Дзявульського, Сергія Байдовського, Сергія Бондарчука, Юрія Дяковського, Віктора Хомяка, Ігоря Пехенька, Івана Тарасюка, Анатолія Жаловагу, Максима Шимка, Володимира Рибака, Сергія Шаповала, Василя Аксенина, Сергія Кемського, Володимира Кульчицького, Олександра Щербанюка, В’ячеслава Веремія, Анатолія Корнєєва та Леоніда Полянського. Наразі триває робота над 10 новими відео історіями.

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