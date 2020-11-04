У Львові діти збирають кошти на інклюзивну виставу

У Львові почався збір коштів для гастролей інклюзивної театральної вистави «Погляд». Юні актори мріють, щоб виставу «Погляд» побачили якнайбільше людей в Україні та за кордоном. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Погляд» – унікальний інклюзивний проект, в якому беруть участь діти із порушенням зору та професійні митці Львова. Вистава – на важливі соціальні проблеми надмірної опіки та булінгу, з якими діти з інвалідністю та й без інвалідності стикаються в реальному житті.

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Ініціаторка та кураторка проєкту – Анастасія Войтюк, режисерка – Анна Єпатко, хореографиня – Марія Бакало.

Учасники проекту просять їх підтримати, адже якщо вдасться зібрати всю заплановану суму – 55555 грн на Спільнокошті, тоді Фонд «Відродження» цю суму подвоїть. І це дасть змогу поїхати з виставою ще в Івано-Франківськ та Кам’янець – Подільський. А згодом – в інші міста України та світу.

Ювілейний «Шлях» вперше відбуватиметься в онлайн форматі і включатиме онлайн-курс для режисерів інклюзивних театрів, публічні дискусії про інклюзію в мистецтві, покази онлайн-вистав з різних країн та театральний конкурс «Перевтілення».

Усі деталі фестивалю – за посиланням.

Ідея проекту «Погляд» народилася під час інклюзивної лабораторії Unlimited, яку за підтримки Британської Ради в Україні організувала благодійна організація «Непротоптана стежина», яка однією з перших стартувала фестиваль інклюзивного театру в Україні ще у 2001 році.

Під час лабораторії професійні танцівниці із інклюзивної танцювальної компанії Candoco із Великобританії, працювали з групою, що складалась із людей з інвалідністю та танцівників. Спостереження за успіхами і розвитком учасників з інвалідністю зору протягом трьох днів лабораторії стало поштовхом до розвитку ідеї інклюзивної вистави «Погляд».

У 2019 році проект «Погляд» став переможцем соціально-культурних проектів Львова, та отримав підтримку від управління культури Львівської міської ради, а також став одним із інклюзивних проектів, який отримав фінансування від Українського Культурного Фонду. Ці гранти були використані для створення вистави та її першого показу у жовтні 2019 року у Першому театрі.

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