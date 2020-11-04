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Похолодання і дощ: погода у Львові 5 листопада

Соломія Головіна

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У Львові у четвер, 5 листопада, очікується хмарна і дощова погода. Також львів’янам слід готуватися до похолодання: максимальна температура вдень – до 8 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили в Укргідрометцентрі.

 

Вночі стовпчики термометра опустяться до 4-6 градусів тепла, вдень синоптики прогнозують 6-8 градусів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Вночі та вдень очікується дощ.

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Фото: скріншот зі сайту Укргідрометцентру

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