На хабарі спіймали голову Буської РДА

Голова Буської районної державної адміністрації Олег Коваль вимагав хабар у вигляді талонів на дизпаливо. Натомість обіцяв надати землю для будівництва автозаправної станції. Про це Львівському порталу повідомили в обласній прокуратурі.

Встановлено, що службовець вимагав у фізичної особи неправомірну вигоду у вигляді талонів на дизпаливо масою 1 тонна загальною вартістю понад 21 тис. грн. Своєю чергою він мав посприяти у вирішенні питання щодо зміни цільового призначення земельної ділянки під будівництво автозаправної станції та комплексу придорожнього сервісу.

«Предмет неправомірної вигоди вилучено. Наразі готується повідомлення про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади», – йдеться в повідомленні.

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Крім цього, встановлюється причетність інших осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Досудове розслідування триває.

Довідково. Санкція ч.3 ст.368 КК передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років, з конфіскацією майна.

Зазначимо, що головою Буської РДА є Олег Коваль. На цю посаду його призначив президент Володимир Зеленський наприкінці 2019 року.

Фото: прокуратура