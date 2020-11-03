У Львові начальника колонії впіймали на хабарі

У Львові за отримання 2000 доларів США хабара повідомлено про підозру колишньому начальнику виправної колонії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

За даними відомства, на одержанні неправомірної вигоди службовою особою, викрито колишнього начальника однієї з державних установ виконання покарань у Львові.

Встановлено, що підозрюваний вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 2 000 доларів США.

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Натомість він мав ініціювати скерування до суду подання про умовно-дострокове звільнення засудженого від відбування покарання.

На цей час колишньому посадовцю вручено повідомлення про підозру та скеровано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Водночас слідством перевіряється причетність інших службових осіб установи до цього злочину.

Раніше Львівський портал повідомляв, що суд виправдав заступника начальника виправної колонії у Львові, якого обвинувачували у отриманні неправомірної вигоди. Натомість кваліфікацію злочину змінили і визнали посадовця винним лише у зловживанні владою. Більше того, його звільнили від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням терміну давності.