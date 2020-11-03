Мешканців Львівщини закликають стати патронатними вихователями

На Львівщині запрошують до співпраці батьків, готових стати патронатними вихователями для дітей, які мають ризик залишитися без батьківського піклування і потребують тимчасової підтримки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У Міністерстві соціальної політики України наголошують, що патронат над дитиною не передбачає усиновлення чи відриву дитини від рідних батьків. Навпаки, він має на меті вирішення родинних проблем шляхом тимчасової опіки над дитиною.

«Сьогодні ми говоримо не просто про здійснення реформ. Йдеться про життя і порятунок дітей, що опинились в складних життєвих обставинах. Жоден інтернатний заклад не замінить патронатну сім’ю. Тому ми повинні робити усе, аби таких сімей стало більше», – зазначив Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба під час наради з питань формування та реалізації державної політики у сфері прав дітей.

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За словами керівника Служби у справах дітей Володимира Лиса, станом на 1 жовтня цього року на Львівщині створили 4 патронатні сім’ї. Зокрема, у Львові – 1, Яворові – 2, Золочеві – 1, в які влаштували 6 дітей та відібрали ще 3 сім’ї кандидати.

Відтак, небайдужих мешканців Львівщини ставати патронатними вихователями. Про те, що потрібно знати майбутнім вихователям, можна ознайомитися за посиланням.

Зазначимо, в державному бюджеті на 2020 рік на розвиток патронату передбачено 44,7 млн грн, що дозволяє забезпечити функціонування майже 300 сімей патронатних вихователів. А розмір грошового забезпечення патронатного вихователя становить п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць.

Довідково

Патронатна сім’я – це тимчасова сім’я для дитини, яка опинилась у складних життєвих обставинах, завдання якої полягає у тому, аби мінімізувати травматизацію дитини, коли її забирають від батьків. Саме завдяки даній формі влаштування діти, які опинилися в складних життєвих обставинах, не потраплятимуть в інтернатні заклади, а перебуватимуть в спеціально підготовленій сім’ї, де про них турбуватимуться та забезпечать догляд і реабілітацію.

Оптимальний строк перебування дитини в такій сім’ї становить до трьох місяців (в окремих випадках – до 6-ти місяців). За цей час органи опіки та піклування проводять роботу з батьками дитини і визначають де їй буде краще. При цьому можливість повернення дитини до батьків має бути пріоритетом в роботі з сім’єю.

Нагадаємо, Львівський портал детальніше писав про патронатні сім’ї у матеріалі: «Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів».

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