Кандидат у мери Дрогобича організував безкоштовні маршрутки на кладовище

Кандидат на посаду міського голови Дрогобича Андрій Веселий у поминальні дні організував для мешканців безкоштовний транспорт на кладовище. Про це Львівському порталу повідомили у Громадянській мережі «Опора».

1 листопада, у поминальний день, у Дрогобичі курсували маршрутки, які безкоштовно довозили людей на кладовища. Роботу таких автобусів організував кандидат у мери міста Андрій Веселий. При цьому на самих автобусах розмістили наліпки з іменем кандидата.

«Шановні дрогобичани! 1 листопада, у поминальний день, організовані додаткові маршрути до міського кладовища. Проїзд безкоштовний», – такий допис Андрій Веселий опублікував 31 листопада на своїй сторінці у соціальній мережі.

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У повідомленні зазначаються години і локації, звідки курсуватимуть ці автобуси. Окремим пунктом відзначається, що від залізничного вокзалу їздитиме транспорт для людей з особливими потребами.

(Автобуси із наліпками «Андрій Веселий». Натисніть на зображення для збільшення)

Чинне законодавство України забороняє передвиборчу агітацію або надання виборцям, закладам, установам, організаціям грошей, подарункових сертифікатів, продуктів харчування та спиртних напоїв, товарів, пільг, переваг, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних та нематеріальних активів, у тому числі від імені благодійних організацій, засновниками або членами яких є кандидат (кандидати), партія (місцева організація партії) та інших благодійних організацій, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного кандидата (кандидатів), партію (місцеву організацію партії) або згадуванням імені кандидата, назви партії (місцевої організації партії), символіки партії.

Організацію в Дрогобичі безкоштовних маршруток, на яких вказане ім’я кандидата в мери, можна трактувати як підкуп виборців.

Зазначимо, активісти раніше вже заявляли про те, що благодійний фонд Андрія Веселого напередодні виборів роздав 1000 літрів антисептиків, близько 40 тисяч масок для шкіл та садочків, проводив медичне обстеження для дрогобичан.

За результатами голосування 25 жовтня у Дрогобицькій міській територіальній громаді буде другий тур виборів. За крісло міського голови Дрогобича у ньому змагатимуться підприємець Андрій Веселий (самовисування), який отримав 25,47% голосів, а також чинний міський голова Тарас Кучма (самовисування) – 40,55% голосів.

Найімовірніше другий тур виборів у Дрогобичі відбудеться 22 листопада.

Як писав Львівський портал, під час передвиборчої кампанії у Дрогобичі батько кандидата в мери Артура Лагодича розігрував 1 млн грн серед виборців.

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Фото: «Опора»