Винуватцю смертельної ДТП на Хрещатику загрожує до 10 років тюрми (відео 18+)

Винуватцю смертельної дорожньо-транспортної пригоди на Хрещатику загрожує до 10 років тюрми. Правоохоронці встановлюють обставини автопригоди. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Як відомо, внаслідок ДТП загинуло двоє осіб та кілька людей отримали тілесні ушкодження.

Попередньо встановлено, що водій іномарки не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку громадського транспорту, де перебували люди. Внаслідок ДТП, дві людини загинули на місці події, а ще кілька – отримали тілесні ушкодження. Лікарі їм надають необхідну медичну допомогу.

Зібрані відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим управлінням столичної поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

66-річного водія затримали. У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюватимуть усі обставини та причини цієї смертельної ДТП.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

За даними УП, винуватцем ДТП та загибелі двох людей на столичному Майдані Незалежності став Юрій Назаренко, колишній член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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Також з’явилось відео моменту наїзду на людей.

У ЗМІ також повідомляли, що чоловік міг перебувати у стані алкогольного сп’яніння, але тест на місці події засвідчив, що водій був тверезий.