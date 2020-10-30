На Майдані Незалежності водій в'їхав у натовп, загинули 2 людини

На Майдані Незалежності водій іномарки в’їхав у зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинули 2 людини, ще 3 травмувалися. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Внаслідок ДТП загинуло двоє осіб та кілька чоловік отримали тілесні ушкодження. Наразі на місці події працюють представники профільних служб і відомств.

«Попередньо встановлено, що водій іномарки не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку громадського транспорту, де перебували люди. Внаслідок ДТП, дві людини загинули на місці події, а ще кілька – отримали тілесні ушкодження. Лікарі їм надають необхідну медичну допомогу», – йдеться в повідомленні.

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Зараз поліція спілкується із 66-річним водієм транспортного засобу, що скоїв наїзд на людей та перевіряють його на стан сп’яніння.

Фото: hromadske