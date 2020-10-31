У поминальні дні, 31 жовтня – 1 листопада, у Львові посилять роботу громадського транспорту, який курсує до кладовищ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Аби полегшити доїзд львів’ян до кладовищ у поминальні дні, у Львові посилять роботу громадського транспорту.

Так, у суботу та неділю, 31 жовтня – 1 листопада, до Сихівського кладовища курсуватиме автобус №38, а на маршрут №31 випустять більше тролейбусів. Також до Голосківського кладовища їздитиме більше маршруток №55.

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Водночас у мерії у мерії нагадують, що законодавство забороняє заїзд приватних автомобілів на територію кладовищ.

Заїзд на легкових автомобілях у Львові планують дозволити з 16:00 до 18:00 год. лише для людей з інвалідністю та особам похилого віку, які не здатні пересуватися самостійно.

Також усіх львів’ян закликають не нести на кладовища штучні квіти.

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