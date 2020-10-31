Львів’янин загинув під колесами потяга

На Львівщині потяг смертельно травмував 42-річного львів’янина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними відомства, 30 жовтня у Буське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що близько 17.00 у селі Задвір’я неподалік залізничної станції поїзд смертельно травмував людину.

Як встановили правоохоронці, машиніст пасажирського потяга сполученням Львів-Херсон екстрено гальмував, однак уникнути наїзду на чоловіка не вдалося.

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Від отриманих травм, 42-річний житель Львова помер на місці події. Тіло загиблого скеровано на експертизу.

Проводиться досудове розслідування.