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У Львові відремонтують вулицю Залізничну

Наталя Дуляба

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У Львові відремонтують вулицю Залізничну, протяжність якої становить більше 1 км. Відповідне рішення сьогодні, 30 жовтня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Мерія запланувала реконструкцію вулиці Залізничної, яка сполучає мікрорайон Рясне з центром Львова.

Йдеться про ремонт від вул. Городоцької до будинку №19 на вул. Залізничній. Згідно з даними Google Maps, протяжність цієї ділянки становить приблизно 1,2 км.

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Своїм рішенням виконком доручив ЛКП «Львівавтодор» замовити відповідний проєкт у ліцензованої організації, а потім подати його на затвердження.

У скільки обійдеться бюджету Львова ремонт вул. Залізничної, наразі не відомо. Вартість робіт буде відома після розробки проєктно-кошторисної документації.

«Це є важливі роботи, адже ремонт вул. Залізничної покращить сполучення між вул. Городоцькою і вул. Шевченка», – прокоментувала заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

Зазначимо, що виконком також надав «Львівавтодору» функцію замовника на реконструкцію вул. Замарстинівської (від будинку №274 до Брюховичів).

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