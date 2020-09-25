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Мерія запланувала ремонт дороги до Брюховичів

Наталя Дуляба

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Виконавчий комітет міськради Львова погодив виділення 100 тисяч гривень на розробку проєкту реконструкції дороги, що веде до Брюховичів. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 25 вересня, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Так, із бюджету розвитку виділять 100 тисяч гривень на розробку проєктно-кошторисної документації для ремонту дороги до Брюховичів.

Йдеться про реконструкцію дороги, яка розпочинається від будинку №274 на вул. Замарстинівській і пролягає через Брюховицький ліс. Згідно з даними Google Maps, протяжність ділянки становить близько 3,6 км.

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Як відзначив директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Олександр Одинець, дорога є в «дуже поганому» стані, тому її збираються відновити. Коли саме можуть розпочати ремонт, наразі не відомо.

«Тут встановлять дощову каналізацію, реконструюють дорожнє покриття, буде пішохідна зона. Велодоріжку та зовнішнє освітлення облаштували раніше», – пояснив посадовець.

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