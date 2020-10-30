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У Львові планують відновити 4048 м тепломереж

Наталя Дуляба

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Наступного року ЛМКП «Львівтеплоенерго» збирається відреконструювати 4048 м тепломереж. Відповідну інвестиційну програму підприємства на 2021 рік затвердив виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

 

У 2021 році «Львівтеплоенерго» планує провести реконструкцію 4048 м міських тепломереж. Загалом роботи проводитимуть на 18 ділянках, вони обійдуться щонайменше у 18,4 млн грн.

Також на вул. Тарнавського, 114 збираються відреконструювати газову котельню, на що заклали 7,3 млн грн. За словами заступниці міського голови з питань ЖКГ Ірини Маруняк, тут замінять два котли, які працюють ще з 1975 року.

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Загалом вартість інвестиційної програми «Львівтеплоенерго» на 2021 рік становить 25,7 млн грн. Тепер її ще має затвердити Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Нагадаємо, нещодавно виконавчий комітет Львівської міськради погодив «Львівводоканалу» інвестиційну програму на 2021 рік. На наступний рік підприємство хоче вкласти у ремонти 154 млн грн. На що підуть кошти, читайте за цим посиланням.

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