Школи у двох районах Львівщини, що потрапили до «червоної» зони, перейдуть на дистанційне навчання

З понеділка, 2 листопада, у Пустомитівському та Сокальському районах, що потрапили до «червоної» зони, навчання проходитиме дистанційно. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У всіх школах Львівщини вихід з канікул відбудеться в звичному режимі. Лише у Пустомитівському та Сокальському районах, що потрапили до «червоної» зони, навчання проходитиме дистанційно

«Якщо територія не потрапила до «червоної» зони, але в якійсь школі є інфіковані учні чи вчителі, заклад має ухвалити рішення про дистанційне навчання. Кожен заклад самостійно приймає рішення про перехід на ту чи іншу форму навчання. Ситуація із захворюваністю сильно непокоїть, адже ті дані, які ми отримуємо від департаменту охорони здоров’я, свідчать про зростання кількості хворих», – акцентував директор департаменту освіти та науки Олег Паска.

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В кожному окремому випадку аналізуватимуть ситуацію, що склалась у закладі, беручи до уваги такі показники: кількість інфікованих дітей, кількість контактних, загроза навчальному процесу. Якщо інфікованими будуть кілька вчителів, які мають широке коло спілкування, то буде інший алгоритм дій, ніж якщо захворів, для прикладу, один учень.

«Кількість інфікованих учнів станом за зараз не є надзвичайно критичною. Із 287 тисяч школярів області, станом на сьогодні Covid-19 діагностували у трьох сотень, із загальної кількості працівників закладів освіти, яка становить 34 тисячі, коронавірус підтвердили у 950 осіб», – каже Олег Паска.

Дошкільна освіта працюватиме і далі в звичному режимі, дотримуючись карантинних заходів.

«Студенти вищих навчальних закладів до 15 листопада перебувають на віддаленому навчанні, це близько 100 тисяч студентів, що дає сподівання на можливе зниження динаміки захворюваності. Очне навчання для студентів ми теж передбачаємо, але за умови покращення епідситуації», – наголосив Олег Паска.

Як повідомляв Львівський портал, школи Львова з 2 листопада повертаються до звичного навчального процесу, але з дотриманням карантинних норм.

Нагадаємо, Україну знову поділили на зони карантину. Зокрема, практично вся Львівщина потрапила у «помаранчеву» зону. Натомість Сокальський та Пустомитівський райони опинилися у «червоній» зоні.

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