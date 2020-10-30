На обіцяну школу для Малехова Львів витратить 106 млн грн

Виконавчий комітет Львівської міськради затвердив відкоригований проєкт будівництва школи у селі Малехів. Її спорудити мерія Львова пообіцяла ще у 2016 році, проте роботи «зависли», а сама вартість робіт тепер зросла з 60 до 106 млн грн. Про це повідомляє Львівський портал.

У п’ятницю, 30 жовтня, виконком затвердив оновлений проєкт будівництва школи у Малехові. Згідно з ним вартість будівництва тепер становить 106 млн грн.

Зазначимо, що спорудити школу у селі Малехів Львів зобов’язався ще після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі, яка сталась у 2016 році. Будівництво мало відбуватися відповідно до підписаної угоди між Львівською міськрадою та Малехівською сільрадою щодо рекультивації полігону.

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За цим договором мерія Львова також зобов’язувалась провести в селі каналізацію, відремонтувати водопровід, збудувати амбулаторію, щороку виділяти кошти на оздоровлення дітей.

Школу у Малехові мали звести на місці недобуду. У 2016 році Львівська міськрада провела тендер, але виявилось, що споруда вже непридатна для добудови.

У 2018-му відбувся новий тендер. У ньому перемогло ТОВ «Салон «Архітектура. Будівництво. Дизайн», яке мало спорудити школу за 60,3 млн грн. Завершити всі роботи мали до кінця 2019 року, втім їх знову призупинили.

Наприкінці 2019 року всі роботи щодо школи у Малехові мерія передала ЛКП «Зелене місто», яке відкоригувало проєкт. Згідно з ним, школа матиме три поверхи, вона розрахована на 180 учнів. Площа всіх приміщень становитиме майже 4000 кв м.

У затвердженій міськрадою документації вказано, що будівництво школи займе 18 місяців, тобто щонайменше до середини 2022 року.

Основні техніко-економічні показники відкоригованого проєкту будівництва школи у Малехові:

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Нагадаємо, село Малехів увійшло до складу Львівської ОТГ.

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