На Львівщині судитимуть 56-річного чоловіка, який скинув в урочище рештки яловичих туш

Судитимуть 56-річного мешканця одного з сіл Жовківського району, який скинув в урочище рештки яловичих туш. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

Цьогоріч у квітні 56-річний чоловік вивіз рештки яловичих туш в урочище неподалік села та скинув у двадцятиметровий рів. Таким чином він забруднив земельну ділянку відходами, шкідливими для життя та здоров′я людей, а також для довкілля.

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Зловмиснику було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.239 (Забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

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Фото: поліція