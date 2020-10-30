Як виглядатиме школа мистецтв на Личаківській: візуалізація

29 жовтня обрали переможця відкритого всеукраїнського архітектурного конкурсу на кращу проєктну пропозицію будівництва школи мистецтв з концертним залом на вулиці Личаківській, 105 у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом, на конкурс зареєструвалось 36 учасників та авторських колективів. Відтак отримали 27 конкурсних проєктів.

Переможцями конкурсу стали:

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1 місце – проєкт 141042 – Дмитро Сорокевич, Андрій Малець, Сергій Штогун, Марта Явна, Михайло Білик, Михайло Чижовський, Іван Маркович, м. Львів

2 місце – проєкт 030030 – Guess Line Architects: Андрій Лесюк, Михайло Когут, Ігор Когут, Христина Пундак, Андрій Гончаренко, Оксана-Дарина Кицюк, Марія Школьник, Ольга Хрупович, м. Львів

3 місце – проєкт 022588 – Ірина Волинець, Андрій Шуляр, Андрій Родич, м. Львів

Команди переможці розділили призовий фонд у 260 тисяч гривень:120 тисяч – перше місце, 80 та 60 тисяч – друге та третє, відповідно.

(На відео – проєкт будівництва школи мистецтв на вул. Личаківській, 105, що здобув перше місце на конкурсі)

Начальник управління архітектури та урбаністики Антон Коломєйцев розповів, що проєкт переможець передбачає створення нової міської площі, де буде комфортно не лише для учнів та мешканців оточуючої забудови, а й для проведення фестивалів, перфоменсів, тощо. Загалом проєктований простір забезпечить інклюзивний доступ для всіх охочих. Окрім цього, частина вуличних просторів буде закритою від опадів, що дозволить проводити заняття та міські події на вулиці.

«Щодо специфіки проєкту будівництва мистецької школи, то це є будівля, яка буде найбільш коректно вписана в історичне середовище. Серед всіх запропонованих варіантів вона пропонує неймовірно активне використання генплану з різними функціональними зонами, з тим, щоби територія цієї школи стала центром для спільнот, які живуть навколо. Так, для мешканців там будуть невеличкі спортивні зони та зони для дітей, а також цікаві настили та тераси, криті майданчики. Дуже філігранно використано простір для самої концертної зали, йдеться про неповторну концертну залу, аналогів якій немає у Львові. Вона буде з прозорими стінами», – пояснив Антон Коломєйцев.

Також він додав, що наявна на території споруда буде пристосована під потреби медіатеки та мінікафе. Територія навколо використається для розширення хідників, що дозволить збільшити функціонал «затисненого» перехрестя вулиць Личаківської та Ніжинської.

Нагадаємо, 19 квітня 2018 року Львівська міськрада ухвалила рішення про прийняття у власність цілісного майнового комплексу військового містечка №85, що на вул. Личаківській, 105. Згодом стало відомо, що за цією адресою планують створити музичну школу. Відтак місто організувало Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на найкращу проєктну пропозицію музичної школи з концертним залом на вул. Личаківська, 105. Враховуючи складну конфігурацію ділянки та особливості розташування, конкурс відбувався у два тури.

Проєкт, що посів перше місце у конкурсі:

Проєкт, який посів друге місце у конкурсі:

Проєкт, який посів третє місце у конкурсі:

Фото: ЛМР