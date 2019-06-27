ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові заговорили про створення музичної школи з концертним залом

Андрій Котенський

|

У Львові організують Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на найкращу проектну пропозицію музичної школи з концертним залом на вулиці Личаківська, 105. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Враховуючи складну конфігурацію ділянки та особливості розташування, конкурс відбудеться у два тури. Зараз триває інтенсивний збір вихідних даних та аналітичних матеріалів і формування завдання конкурсу. Офіційно оголосити його мають намір через місяць.

Як повідомили організатори, зміст першого туру — пошук оптимального співвідношення та рішення посадки на ділянці будівлі музичної школи та концертного залу. Фіналісти першого туру розроблятимуть проектні пропозиції більш детально із врахуванням технологічних, архітектурно-планувальних та інших нормативних вимог.

Організатори конкурсу відзначають, що ділянка — дуже добра локація для музичної школи, оскільки тут по обидва боки є зупинки громадського транспорту. Відповідно, її активно використовуватимуть діти, які зможуть добиратися сюди трамваєм. Поруч також є дві дуже активні пам’ятки: церква Церква святих апостолів Петра і Павла та клінічний госпіталь, який є пам’яткою українського модерну Івана Левинського. Окрім того, навколо є дуже гарні будівлі: по один бік на вул. Рєпіна є в основному рівнева забудова, далі продовжується периметральний квартал, започаткований ще в австрійські часи. Відповідно, найбільш активну частину будівлі музичної школи було б правильно облаштовувати в бік вулиці Личаківської, а не всередину житлових дворів.

Конкурс відбуватиметься в два тури, адже перший тур не зможе дати вичерпної відповіді, оскільки потребуватиме акценту на урбаністичному вирішенні і на пошуку алгоритму технологій в середині планувальної частини.

Офіційне оголошення конкурсу передбачене через місяць. Наразі триває інтенсивний збір вихідних даних та аналітичних матеріалів і формування завдання конкурсу.

Варто додати, що площа ділянки на якій має з’явитися музична школа становить 1 га.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Знайшов протермінований товар – отримай його трикратну вартість
Анастасія Пиж
Знайшов протермінований товар – отримай його трикратну вартість

Літня спека несе нам одразу кілька серйозних загроз. Окрім теплового удару та традиційних для цієї пори року сонячних оп...

Мер, чиновник, політики та активістка. Хто хоче потрапити у новий парламент від Сихова і Личакова?
Наталя ДУЛЯБА
Мер, чиновник, політики та активістка. Хто хоче потрапити у новий парламент від Сихова і Личакова?

21 липня в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. З цієї нагоди Львівський портал запускає серію матер...

Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях
Омелян ШЕВЧУК
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях

Народні депутати України від Львівщини, які є зареєстрованими та потенційними кандидатами на цьогорічних парламентських ...

«Візьми собаку на роботу»: як чотирилапі один день працювали в офісі зі своїми господарями
Вероніка РОЙ
«Візьми собаку на роботу»: як чотирилапі один день працювали в офісі зі своїми господарями

Сьогодні, 21 червня, у всьому світі проходить акція «Візьми собаку на роботу». Україна вже всьоме долучається до цієї ін...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...