У Львові заговорили про створення музичної школи з концертним залом

У Львові організують Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на найкращу проектну пропозицію музичної школи з концертним залом на вулиці Личаківська, 105. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Враховуючи складну конфігурацію ділянки та особливості розташування, конкурс відбудеться у два тури. Зараз триває інтенсивний збір вихідних даних та аналітичних матеріалів і формування завдання конкурсу. Офіційно оголосити його мають намір через місяць.

Як повідомили організатори, зміст першого туру — пошук оптимального співвідношення та рішення посадки на ділянці будівлі музичної школи та концертного залу. Фіналісти першого туру розроблятимуть проектні пропозиції більш детально із врахуванням технологічних, архітектурно-планувальних та інших нормативних вимог.

Організатори конкурсу відзначають, що ділянка — дуже добра локація для музичної школи, оскільки тут по обидва боки є зупинки громадського транспорту. Відповідно, її активно використовуватимуть діти, які зможуть добиратися сюди трамваєм. Поруч також є дві дуже активні пам’ятки: церква Церква святих апостолів Петра і Павла та клінічний госпіталь, який є пам’яткою українського модерну Івана Левинського. Окрім того, навколо є дуже гарні будівлі: по один бік на вул. Рєпіна є в основному рівнева забудова, далі продовжується периметральний квартал, започаткований ще в австрійські часи. Відповідно, найбільш активну частину будівлі музичної школи було б правильно облаштовувати в бік вулиці Личаківської, а не всередину житлових дворів.

Конкурс відбуватиметься в два тури, адже перший тур не зможе дати вичерпної відповіді, оскільки потребуватиме акценту на урбаністичному вирішенні і на пошуку алгоритму технологій в середині планувальної частини.

Офіційне оголошення конкурсу передбачене через місяць. Наразі триває інтенсивний збір вихідних даних та аналітичних матеріалів і формування завдання конкурсу.

Варто додати, що площа ділянки на якій має з’явитися музична школа становить 1 га.