До 20 грудня на Сихові ситуативно перекриватимуть рух транспорту

З 2 листопада до 20 грудня ситуативно перекриватимуть руху транспорту за кількома адресами у Сихівському районі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Рух транспорту перекриватимуть біля будинків, де проводитимуть роботи з реконструкції системи теплопостачання. Мова йде про будинки на пр. Червоної Калини, 117, 121, 125, 127, вул. Вернадського, 10, та вул. Трильовського, 26.

Обꞌїзд місця робіт відбуватиметься відповідно до затверджених тимчасових схем організації дорожнього руху.

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