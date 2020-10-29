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Взяли під варту зловмисника, який підрізав львів’янина на вулиці Героїв УПА

Вероніка Рой

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До 15 років тюрми загрожує львів’янину, котрий на вул. Героїв УПА наніс ножове поранення чоловіку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Мова йде про інцидент, який стався увечері 27 жовтня на вул. Героїв УПА. Тоді між чоловіками виник конфлікт, під час якого підозрюваний завдав 46-річному місцевому мешканцю кілька ударів ножем. Наразі потерпілий перебуває у лікарні.

Підозрюваному судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинене чоловікові загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 15 років. Досудове розслідування триває.

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