Взяли під варту зловмисника, який підрізав львів’янина на вулиці Героїв УПА

До 15 років тюрми загрожує львів’янину, котрий на вул. Героїв УПА наніс ножове поранення чоловіку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Мова йде про інцидент, який стався увечері 27 жовтня на вул. Героїв УПА. Тоді між чоловіками виник конфлікт, під час якого підозрюваний завдав 46-річному місцевому мешканцю кілька ударів ножем. Наразі потерпілий перебуває у лікарні.

Підозрюваному судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинене чоловікові загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 15 років. Досудове розслідування триває.

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