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На вулиці Героїв УПА львів’янин підрізав 47-річного чоловіка

Вероніка Рой

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У Львові на вулиці Героїв УПА під час конфлікту зловмисник поранив 47-річного чоловіка. Постраждалий отримав численні ножові поранення в ділянці грудної клітини та передпліч. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Інформацію про інцидент поліцейські отримали 27 жовтня від лікарів. Медики повідомили, що постраждалий до них звернувся самостійно. Стан пацієнта лікарі оцінили як важкий: він втрачав свідомість, а під час огляду у нього були виявлені «чисельні різані рани в ділянці грудної клітини та передпліч».

Правоохоронці розшукали та опитали очевидців події, вивчили записи камер відеоспостереження. Відтак було встановлено, що 47-річний львів’янин отримав ножові поранення близько 17.30 на вулиці Героїв УПА у Львові. Поранення під час конфлікту йому наніс 45-річний житель Львова, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Після цього зловмисник втік з місця події.

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Згодом поліцейські встановили місце, де може переховуватись втікач та невдовзі затримали його у підвалі одного з будинків на території Франківського району Львова.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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