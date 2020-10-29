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Уряд виділив з COVID-фонду 1,3 млрд грн на допомогу з безробіттям

Вероніка Рой

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Кабінет міністрів України прийняв постанову про виділення із фонду боротьби з COVID-19 1,3 млрд грн для Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на допомогу із безробіття. Про це повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

 

Так,  із Фонду боротьби з COVID-19 виділено майже 1,3 млрд грн (1 278 772,6 тис. грн) на бюджетні програми щодо допомоги по безробіттю.

Зокрема, для забезпечення своєчасної виплати допомоги по безробіттю виділено кошти на суму майже 1,2 млн грн (1 198 772,6 тис. грн). Для виплат допомоги по частковому безробіттю на період карантину – кошти на суму 80 млн грн.

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«Упродовж карантину вже було виплачено понад 10 млрд грн допомоги по безробіттю. Також свою ефективність продовжує демонструвати програма допомоги по частковому безробіттю, за якою здійснено виплати на понад 2,5 млрд грн і збережено робочі місця для 370 тисяч людей. Додаткові кошти у сумі 1,3 млрд дозволять й надалі безперебійно виплачувати допомогу тим, які наразі опинилися у складному становищі», – прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

За інформацією Державної служби зайнятості, станом на 26 жовтня кількість зареєстрованих безробітних складає 405,3 тисяч громадян.

Нагадаємо, станом на серпень 2020 року статус безробітного отримали майже 432 тисячі осіб, що на 67% більше, ніж за аналогічний період торік.

Під час коронавірусного карантину Служба зайнятості запустила онлайн-реєстрацію безробітних. Стати на облік у центр зайнятості тепер можна, не виходячи з дому. Детальна інструкція, як це зробити, – за цим посиланням.

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