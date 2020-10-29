У Верховній Раді на COVID-19 перехворіли понад 60 депутатів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що наступний пленарний тиждень «відбудеться». Про це він заявив журналістам у Берліні, де перебуває з візитом, передає Укрінформ.

На понеділок, 2 листопада, запланована погоджувальна рада, з 3 – пленарні засідання.

Разумков підкреслив, що парламент ніколи не йшов на карантин, це – міф. Всі місяці робота тривала, хоча велика її частина була перенесена в режим комітетів, проєкти законів опрацьовувалися до засідань.

Реклама партнерів

За словами Голови ВР, наразі понад 60 депутатів або хворіють або перехворіли на COVID-19, серед працівників апарату таких понад 50. Але, підкреслив політик, спостерігається позитивна динаміка, наразі інфікується менше людей, ніж на минулому пленарному тижні.

Для мінімізації можливості розповсюдження інфекції вжито всіх заходів, запевнив спікер, зокрема, зменшено кількість людей на робочих місцях. Утім, прийняття рішень можливо виключно в сесійній залі, і для цього потрібні 226 голосів, нагадав Разумков.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.