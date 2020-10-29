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Роман Онишкевич: «Хто захищає корупціонерів»

Андрій Котенський

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Керівник Центру експертних досліджень «Тема» про скандальне подання, на підставі якого скасували е-декларування в Україні:

«28 жовтня Україна зробила суттєвий крок назад у боротьбі з корупцією. Своїм рішенням Конституційний Суд скасував електронне декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, скасування незаконного збагачення і конфіскації активів, набутих корупційним шляхом. У суспільстві вчинився страшний крик, який заглушив навіть озвучення результатів місцевих виборів.

Усі адекватні люди проклинають суддів, які очевидно спрацювали на руку корупціонерам. Але чомусь ніхто не звертає увагу на прізвища тих 47 народних депутатів, котрі внесли у КС відповідне подання. Переважна більшість із них – члени фракції ОПЗЖ, в тім числі одіозні Бойко, Рабінович, Шуфрич, Суркіс, Королевська… І серед цієї чесної компанії затесалися двоє депутатів із групи «За майбутнє» – Віктор Бондар і – увага – Тарас Батенко.

Тепер, коли найчесніші діячі із «майбаха» розповідатимуть вам, як будувати державу «заради майбутнього»  – можете сміло плюнути їм в очі. А люди, котрі голосували, чи ще думають голосувати за Батенка, який потрохи перетворюється в символ «корупційності» Львівщини, і його попихачів – узагалі не мають права жалітися на життя. Ви ж самі бачите своє майбутнє таким. Без декларацій чиновників, зате з Рабіновичем, Шуфричем і Батенком».

Як відомо напередодні КСУ скасував електронне декларування за поданням народних депутатів від ОПзЖ і «За майбутнє».

Відповідне рішення означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, скасування незаконного збагачення і конфіскації активів, набутих корупційним шляхом, скасування недостовірного декларування.

В ЄС вважають рішення КС підставою для призупинення безвізу.

Також опубліковано повний список народних обранців, які внесли у Конституційний суд скандальне подання, на підставі якого скасували е-декларування в Україні, складається із 47 осіб.

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