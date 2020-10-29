Ігор Васюник: «Рішення Конституційного суду України – це державна зрада»

Громадсько-політичний діяч про скандальне рішення Конституційного Суду України за яким скасовано е-декларування в Україні:
Рішення Конституційного суду України – це державна зрада. Купка суддів ухвалили рішення повністю зруйнувати фундамент антикорупційної політики. Вони визнали «неконституційним» електронне декларування, перевірки НАЗК політків і чиновників. Фактично зруйнували все над чим я та мої колеги працювали у парламенті VIII скликання.
Наслідки від такого рішення:
– ЄС уже заявив, що таке рішення суддів КСУ є підставою для призупинення безвізу;
– Зелене світло хабарникам і злодіям з мандатами при владі;
– Заблоковано призначення на посади держслужбовців та обраних представників громад на місцевих виборах;
– Повне руйнування довіри інвесторів до України та західних партнерів. Повне!
Яка першопричина?! Непроведена судова реформа. І тут треба визнати, що і попередня влада і нинішня до цього доклалися! Коли призначають ручних суддів, які по плану мають виконувати те, що вигідно діючій владі – то вони при будь-якій владі залишаться ручними та корумпованими суддями.
Як відомо напередодні КСУ скасував електронне декларування за поданням народних депутатів від ОПзЖ і «За майбутнє».
Відповідне рішення означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, скасування незаконного збагачення і конфіскації активів, набутих корупційним шляхом, скасування недостовірного декларування.
В ЄС вважають рішення КС підставою для призупинення безвізу.
Також опубліковано повний список народних обранців, які внесли у Конституційний суд скандальне подання, на підставі якого скасували е-декларування в Україні, складається із 47 осіб.
Андрій Котенський