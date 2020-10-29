Ігор Васюник: «Рішення Конституційного суду України – це державна зрада»

Громадсько-політичний діяч про скандальне рішення Конституційного Суду України за яким скасовано е-декларування в Україні:

Рішення Конституційного суду України – це державна зрада. Купка суддів ухвалили рішення повністю зруйнувати фундамент антикорупційної політики. Вони визнали «неконституційним» електронне декларування, перевірки НАЗК політків і чиновників. Фактично зруйнували все над чим я та мої колеги працювали у парламенті VIII скликання.

Наслідки від такого рішення:

– ЄС уже заявив, що таке рішення суддів КСУ є підставою для призупинення безвізу;

– Зелене світло хабарникам і злодіям з мандатами при владі;

– Заблоковано призначення на посади держслужбовців та обраних представників громад на місцевих виборах;

– Повне руйнування довіри інвесторів до України та західних партнерів. Повне!

Яка першопричина?! Непроведена судова реформа. І тут треба визнати, що і попередня влада і нинішня до цього доклалися! Коли призначають ручних суддів, які по плану мають виконувати те, що вигідно діючій владі – то вони при будь-якій владі залишаться ручними та корумпованими суддями.

Як відомо напередодні КСУ скасував електронне декларування за поданням народних депутатів від ОПзЖ і «За майбутнє».

Відповідне рішення означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, скасування незаконного збагачення і конфіскації активів, набутих корупційним шляхом, скасування недостовірного декларування.

В ЄС вважають рішення КС підставою для призупинення безвізу.

Також опубліковано повний список народних обранців, які внесли у Конституційний суд скандальне подання, на підставі якого скасували е-декларування в Україні, складається із 47 осіб.