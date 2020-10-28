Винниківська міськрада незаконно віддала землю під будівництво житла

Правоохоронці домоглися повернення у комунальну власність Винників двох земельних ділянок, які місцева рада незаконно передала у приватну власність під будівництво житла. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Йдеться про дві земельні ділянки загальною площею 0,12 га, розташовані у Винниках у межах захисної смуги річки. Вартість цієї землі становить понад 1,1 млн грн.

Прокурори встановили, що Винниківська міська рада протиправно передала ці ділянки у власність громадянам для будівництва та обслуговування житлових будинків.

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«Надані землі розташовані практично впритул до річки, а чинним законодавством передбачена пряма заборона передачі у власність таких земель. Відтак органи прокуратури пред’явили позови для усунення допущених порушень. Однак повернути землі громаді стало можливо лише після оскарження прокурорами двох рішень Личаківського районного суду щодо цих порушень в апеляційному порядку», – йдеться у повідомленні.

Відтак 26 жовтня Львівський апеляційний суд постановив повернути у комунальну власність Винників згадані земельні ділянки.

Нагадаємо, навесні обласна прокуратура засумнівалась у законності масштабного будівництва на Винниківському озері. Детальніше про цю справу читайте за цим посиланням.

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