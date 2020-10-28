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У Львові розшукують зниклу 15-річну дівчинку

Вероніка Рой

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У Львові оголосили в розшук зниклу 15-річну Віолетту Сурову. Востаннє дівчину бачили 27 жовтня у смт. Брюховичі. Про це у Facebook інформує координатор спільноти «Варта-1» Ігор Зінкевич.

 

Шевченківський ВП ГУНП у Львівській області розшукує безвісти зниклу 15-річну Віолетту Сурову. Її останній раз бачили 27 жовтня у смт. Брюховичі.

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Дівчина ростом 1 м 65 см, середньої тілобудови, русяве волосся. Була одягнута: сині джинси, сірий светр, коричневу куртку, рожеві кросівки.

У разі отримання будь якої інформації просимо терміново повідомити на лінію «102» або за номером 0980584356.

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Фото: Варта-1

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