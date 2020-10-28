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Поповнення у «Домажирі». У притулок привезли 2-річних Фрола та Фросю

Вероніка Рой

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У ведмежому притулку «Домажир» – поповнення. У вівторок, 27 жовтня, туди привезли 2-річних ведмедів Фрола та Фросю. Клишоногих привезли із ресторанно-готельного комплексу у Сколе. Про це у коментарі Львівському порталу розповіла менеджерка з маркетингу притулку «Домажир» Ольга Федорів.

 

Ведмедів віддали із ресторанно-готельного комплексу у Сколе, який закривається. Раніше звідти у «Домажир» забрали й двох ведмедиць, які є сестрами – Дашу та Лелю.

За словами Ольги Федорів, Фрол та Фрося – це наймолодші мешканці притулки: їм лише по два роки. Стан здоров’я клишоногих – хороший.

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«Стан здоров’я ведмедів хороший, тому що вони ще молоді. Зараз вони проходять адаптацію. Нових ведмедів ще випускали у відкритий вольєр, оскільки має пройти певний час», – каже менеджерка з маркетингу притулку «Домажир».

Станом на сьогодні у притулку «Домажир» мешкає 21 ведмідь.

«Наші ведмеді вже у досить сонливому стані, готуються до зимової сплячки. Деякі ведмеді не показуються. Але є ще й активні ведмеді. Тож, ми ще чекаємо на відвідувачів», – додала Ольга Федорів.

Зазначимо, ведмежий притулок «Домажир» знаходиться в селі Жорниська за 15 км від Львова. Це унікальний природний екоосвітній простір для порятунку бурих ведмедів. Тут допомагають повноцінно жити клишоногим, яких врятували із цирків, зоопарків та інших подібних закладів.

Львівський портал побував у «Домажирі» і довідався, як притулок зумів стати домівкою для ведмедів. Про це та не тільки читатйте у статті «Ведмежий дім. Життя після циркового пекла».

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Фото: притулок “Домажир”

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