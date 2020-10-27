З початку карантину на Львівщині поліцейські виявили 2600 порушень

З 11 березня на Львівщині правоохоронці виявили більше 2600 випадків порушення карантинних обмежень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Від початку запровадження карантинних обмежень, 11 березня 2020 року, правоохоронці Львівщини виявили більше 2600 випадків порушення карантинних обмежень. Щодо порушників були складені адмінпротоколи за ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зокрема щодо:

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підприємців – 286, з яких:

кафе, ресторани, бари – 67;

на продавців без засобів індивідуального захисту – 978;

на перевізників – 491;

на посадових осіб ринків – 26.

Зазначимо, за порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

У Нацполіції кажуть, що поліцейські виявляють факти порушення карантинних обмежень, проводять профілактичні та роз’яснювальні бесіди. У випадках, коли керівники закладів не реагують на зауваження правоохоронців, то поліція, відповідно до вимог чинного законодавства та у межах службових повноважень, притягують порушників до передбаченої законодавством відповідальності.

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