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З «ковідного фонду» вже витратили половину коштів, – Мінфін

Вероніка Рой

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Станом на 23 жовтня з Фонду боротьби з COVID-19 витрачено 34,1 млрд грн з 66 млрд грн, що  становить 52% від загальної суми. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві фінансів України.

 

За даними Мінфіну, на сферу охорони здоров’я використано 5,8 млрд грн із передбачених 16,3 млрд грн, тобто 35%. Зокрема, кошти були витрачені:

  • на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень витрачено 21 млн грн з виділених 100 млн грн;
  • на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для медичних працівників витрачено 624 млн грн з передбачених 2,9 млрд грн;
  • на субвенцію місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем спрямовано 571 млн грн;
  • на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам витрачено 2,7 млрд грн з передбачених 6 млрд грн.

Кошти, які виділені на придбання обладнання для приймальних відділень опорних лікарень, поки не використовувались.

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Також у сфері соціального захисту використано 9,3 млрд грн (89%) з передбачених 10,4 млрд грн. На забезпечення правопорядку використано 2,4 млрд грн з 2,7 млрд грн (91%).

На будівництво і ремонт доріг використано 16,3 млрд грн (47%) з виділених 35 млрд гривень. На державну підтримку сфери культури, туризму та креативних індустрій передбачено 1 млрд грн, із яких наразі використано лише 6 млн гривень.

Крім цього на відновлення видатків, які були скорочені при створенні Фонду, передбачено 524 млн грн, із яких наразі використано 165 млн грн або 31%.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що уряд передав на розвиток доріг у Львівській області 61,55 млн гривень з проєкту бюджетної програми Міністерства охорони здоров’я з удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань.

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