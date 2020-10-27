Уряд передав 62 млн для лікування онкохворих на ремонт доріг на Львівщині

Уряд передав на розвиток доріг у Львівській області 61,55 млн гривень з проєкту бюджетної програми Міністерства охорони здоров’я з удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань. Про це вказано у розпорядженні Кабінету Міністрів від 21 жовтня, передає видання «Наші гроші».

Всього у цій бюджетній програмі перерозподілено 104,75 млн гривень, тобто Державне агентство автомобільних доріг України на ремонт доріг загального користування у Львівській області отримає 60% від цієї суми. Ще 33,2 млн гривень пішло Міністерству освіти і науки – зокрема на реставрацію головного корпусу ЛНУ імені Івана Франка, а 10 мільйонів – Міністерству енергетики на розвиток потужностей Новокостянтинівської шахти.

Окрім цього уряд узаконив перерозподіл загального бюджету, наданого Укравтодору. З 70 мільйонів гривень, виділених на будівництво траси М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 65,77 мільйонів піде на осучаснення сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей), а 4,22 млн – також на розвиток доріг у Львівській області.

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Дві третини усіх дорожніх підрядів Служби автомобільних доріг у Львівській області у 2020 році сумою від 100 млн гривень отримали три компанії – ТОВ «Автомагістраль-Південь», ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» та ТОВ «Техно-Буд-Центр» – компанії-засновниці Національної асоціації дорожників України. До травня 2020 року керівником НАДУ був Тарас Сиротинський, який нині є радником прем’єр-Міністра Дениса Шмигаля.

Раніше голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що гроші із Фонду з боротьби з коронавірусом пішли на будівництво доріг та амбулаторій, на соціальні виплати населенню, доплати медикам і правоохоронцям. Проте апарати для штучної вентиляції легень на кошти фонду не закуповували.

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