В Єгипті на українську родину напала акула. Медики рятують дитину

На відпочинку в Єгипті постраждала українська родина: під час снорклінгу на них напала акула. Найбільше постраждав 12-річний хлопчик, він перебуває в реанімації. Про це йдеться на сторінці Державного агентства розвитку туризму України у Facebook.

За даними відомства, українська родина поїхала відпочивати в Єгипет, а там із ними стався нещасний випадок. Під час снорклінгу (плавання під поверхнею води з маскою і дихальною трубкою) на них напала акула.

Найбільше постраждав 12-річний хлопчик, медики не змогли врятувати йому поранену руку. Дитина перебуває в реанімації, вже перенесла одну операцію, на черзі – друга.

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«Зараз лікування взяв на себе уряд Єгипту, надається вся необхідна медична допомога. Посольство України на зв’язку з рідними постраждалих», – йдеться у повідомленні.

Водночас в Держагентстві розвитку туризму наголошують: туристи в Єгипті нерідко купують у місцевих екстремальні тури, незважаючи на застереження туроператорів та заборони. Для такого виду розваг за кордоном потрібно мати окремий страховий поліс.

Українців закликають бути максимально обережними під час поїздок за кордон, заздалегідь ознайомитися з правилами безпеки, екстремальні тури на відпочинку брати лише у своїх ліцензованих туроператорів або їхніх офіційних локальних партнерів.

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