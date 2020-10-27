На Медової Печери відкриють дитсадок за 37 млн грн

У 2021 році планують відкрити дитячий садок № 102 на вулиці Медової Печери, 13. Наразі там тривають ремонті роботи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У 1997 році рішенням Львівської міської ради було ліквідовано ДНЗ № 102 на вул. Медової Печери, 13, та передано приміщення площею 2606,9 кв. м. авторській школі українознавства М. Чумарної в оренду терміном на 10 років. Школа, яка згодом стала гімназією «Тривіта», звільнила це приміщення у 2000 році.

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Станом на сьогодні у цьому приміщенні триває відновлення дошкільного навчального закладу. Загальна вартість проєкту становить 37 млн грн. Наразі на цьому об’єкті виконано 70% робіт.

«Це приміщення не використовувалось понад 20 років. Зараз ми його повністю оновлюємо і вже за 4−5 місяців ми готові відкрити тут заклад дошкільної освіти. Зараз у Львові активно будуються і відновлюються й інші садочки. Станом на зараз ми маємо в ремонті приміщення садочку на Виговського, на Дністерській, на Клепарівській, завершують роботи на Малоголосківській. Так, з наступного року ми зможемо ще десь тисячу дітей взяти в міські заклади дошкільної освіти», − зазначила начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

Після завершення робіт у садочку № 102 передбачено відкриття семи груп. Зокрема, двох груп раннього віку (2-3 роки), двох дошкільних груп (3-4 роки) і трьох дошкільних груп (4-5 років). Загалом садочок розрахований на понад 200 дітей.

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Фото: ЛМР