30% людей з COVID-19 мають негативний ПЛР-тест, – Степанов

Тестування методом ПЛР не підтверджує наявність коронавірусу у 30% хворих. У зв’язку з цим в Україні госпіталізація і лікування пацієнтів відбувається при наявності клінічних симптомів. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Для госпіталізації пацієнту з симптомами COVID-19 не потрібно робити ПЛР-тест. Для цього достатньо наявності клінічних симптомів. Згідно зі світовою статистикою, до 30 відсотків пацієнтів з явними ознаками коронавірусної інфекції мають негативний ПЛР-тест. На це впливає багато факторів – зокрема процес забору, фізіологічні особливості організму та ін», – зазначив Степанов.

За його словами, з початку пандемії МОЗ збільшило кількість тестувань методом ПЛР з 200 досліджень на добу до понад 40 тисяч. Передбачається, що до середини листопада Україна вийде на показник 50 тисяч тестувань на добу, а до кінця року – 75 тисяч.

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Зазначимо, станом на ранок вівторка, 27 жовтня, в Україні лабораторно підтвердили 355 601 випадок коронавірусу. За минулу добу виявили 6 677 нових хворих, ще 126 людей померли.

Нагадаємо, нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення ситуації з коронавірусом в Україні. Він закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, оскільки у противному випадку ситуація з поширенням COVID-19 може швидко вийти з-під контролю.

Із 26 жовтня в Україні діє нове епідзонування. Практично вся Львівщина опинилась у «помаранчевій зоні», а до «червоної» потрапив Сокальський район.

Також адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 грудня.

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