Участь в Євробаченні-2021 підтвердила 41 країна

Організатори музичного конкурсу «Євробачення-2021» оголосили список із 41-країни, яка візьме в ньому участь. Про це повідомляється на сайті конкурсу, передає Укрінформ.

«Ми вдячні 41 телерадіомовній компанії, які братимуть участь, за те, що вони допомогли нам повернути «Євробачення» в 2021 році», – зазначив виконавчий директор конкурсу «Євробачення-2021» Мартін Остердаль.

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Також він наголосив, що склад країн, що візьмуть участь в пісенному конкурсі, «такий самий», що мав бути в 2020 році.

Нині, за словами Остердаля, організатори працюють над сценаріями проведення конкурсу.

Нагадаємо, пісенний конкурс Євробачення-2020 офіційно скасували через поширення коронавірусу у світі.

Проте організатори пісенного конкурсу розробили чотири варіанти його проведення, які враховують різні прогнози ситуації з пандемією. Так вони хочуть гарантувати, що в 2021 році конкурс точно відбудеться.

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