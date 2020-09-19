Організатори мають чотири варіанти проведення«Євробачення» в 2021 році

Організатори пісенного конкурсу «Євробачення» розробили чотири варіанти його проведення, які враховують різні прогнози ситуації з пандемією коронавірусу. Так вони хочуть гарантувати, що в 2021 році конкурс точно відбудеться. Про це повідомляє hromadske з посиланням на сайт «Євробачення».

Сценарій А. Нормальне «Євробачення».

Жодних обмежень на кількість учасників, глядачів у залі й позаконкурсних виступів (дев’ять) не буде — залишать усе так, як було в докарантинні часи.

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Ймовірність цього сценарію значною мірою залежить від того, чи буде до того часу вакцина від COVID-19 або принаймні надійне тестування на коронавірус.

Сценарій Б. Соціально дистанційоване «Євробачення».

Усі присутні на місці проведення конкурсу мають дотримуватися обов’язкової дистанції в півтора метра. Кількість глядачів, відповідно, обмежать, як і учасників національних делегацій. При цьому кількість позаконкурсних виступів лишиться такою ж, як і зазвичай.

Аби визначити, хто саме зможе приїхати (квитки на «Євробачення-2020» автоматично дійсні і на конкурс 2021 року), проведуть «чесний жереб». Тим, кому не пощастить, повернуть кошти.

Сценарій В. «Євробачення» з обмеженнями на подорожі.

Цей сценарій зберігає більшість обмежень попереднього, але враховує ще один момент: заборону на в’їзд до Нідерландів або виїзд із країни-учасника «Євробачення» через коронавірус.

У такому разі організатори передбачають можливість виконання конкурсних виступів із території своєї країни. Як це буде організовано технічно — не уточнюють, лише зазначають, що такі виступи також транслюватимуться наживо.

Сценарій Г. «Євробачення» на карантині.

Це крайній варіант проведення конкурсу в разі, якщо в Нідерландах введуть карантин. Тоді на місці проведення не буде глядачів, національних делегацій і взагалі ніяких позаефірних заходів довкола «Євробачення».

Усі учасники конкурсу виконуватимуть свої пісні з дому, їх транслюватимуть наживо і зводитимуть у єдиний концерт — приблизно так само, як це буде на «Дитячому Євробаченні» в листопаді цього року, кажуть організатори.

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