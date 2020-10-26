У Новояворівську 7-річний хлопчик потрапив під колеса авто

25 жовтня у місті Новояворівськ на Львівщині водій автомобіля «Тойота Прадо» збив 7-річного хлопчика. Дитину госпіталізували до лікарні переломом ноги. Про це Львівської порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.
Аварія сталась близько 14:30 год. в м. Новояворівськ на вул. Степана Бандери, 19.
31-річний водій автомобіля «Тойота Прадо» збив 7-річного хлопчика, який раптово вибіг з поміж автомобілів припаркованих поруч.
Потерпілого госпіталізували до обласної лікарні з діагнозом «закритий перелом кісток лівої гомілки».
Обставини події встановлюється.
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Ольга Денисяка