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У Новояворівську 7-річний хлопчик потрапив під колеса авто

Ольга Денисяка

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25 жовтня у місті Новояворівськ на Львівщині водій автомобіля «Тойота Прадо» збив 7-річного хлопчика. Дитину госпіталізували до лікарні переломом ноги. Про це Львівської порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Аварія сталась близько 14:30 год. в м. Новояворівськ на вул. Степана Бандери, 19.

31-річний водій автомобіля «Тойота Прадо» збив 7-річного хлопчика, який раптово вибіг з поміж автомобілів припаркованих поруч.

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Потерпілого госпіталізували до обласної лікарні з діагнозом «закритий перелом кісток лівої гомілки».

Обставини події встановлюється.

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