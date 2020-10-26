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Белла, Климентина та Джек: стало відомо, як часто українці змінюють собі імена

Вероніка Рой

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За 9 місяців 2020 року в Україні ім’я змінили 5 866 жінок та 2 839 чоловіків. Про це інформує пресслужба Міністерства юстиції України.

 

У Мін’юсті кажуть, що на зміну імені зважуються громадяни різного віку та різної статі. Втім частіше, майже в 2 рази, це роблять жінки. Так, за 9 місяців 2020 року змінили ім’я 5 866 жінок та 2 839 чоловіків.

«Загалом же тенденція щодо зміни імені зменшується, з огляду на відповідні показники за останні кілька років. Якщо у 2016 році спостерігався справжній «бум» на зміну імені – відповідних актових записів було складено 22 365, то у 2019 таких було 15 689.
Протягом січня-вересня 2020 року можливістю змінити ім’я громадяни в Україні скористались 8 743 разів», – повідомила заступниця Міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук.

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У Мін’юсті також розповіли, з яких на які громадяни змінювали власні імена:

  • Джоя – стала Белла
  • Єлизветета – стала Климентина
  • Аурел – став Олександр
  • Людмила – стала Кая
  • Анна – стала Оліанна
  • Володимир – став Вальдемар
  • Іван – став Йонас
  • Дррааоллдлісс – стала Анна
  • Ганна – стала Анабелла
  • Марія – стала Деріка
  • Люцифєр – став Джек
  • Андрій – став Владій
  • Євген – став Єжі
  • Наталія – стала Адіті
  • Лариса – стала Глорія-Сандра

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