Белла, Климентина та Джек: стало відомо, як часто українці змінюють собі імена

За 9 місяців 2020 року в Україні ім’я змінили 5 866 жінок та 2 839 чоловіків. Про це інформує пресслужба Міністерства юстиції України.
У Мін’юсті кажуть, що на зміну імені зважуються громадяни різного віку та різної статі. Втім частіше, майже в 2 рази, це роблять жінки. Так, за 9 місяців 2020 року змінили ім’я 5 866 жінок та 2 839 чоловіків.
«Загалом же тенденція щодо зміни імені зменшується, з огляду на відповідні показники за останні кілька років. Якщо у 2016 році спостерігався справжній «бум» на зміну імені – відповідних актових записів було складено 22 365, то у 2019 таких було 15 689.
Протягом січня-вересня 2020 року можливістю змінити ім’я громадяни в Україні скористались 8 743 разів», – повідомила заступниця Міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук.
У Мін’юсті також розповіли, з яких на які громадяни змінювали власні імена:
- Джоя – стала Белла
- Єлизветета – стала Климентина
- Аурел – став Олександр
- Людмила – стала Кая
- Анна – стала Оліанна
- Володимир – став Вальдемар
- Іван – став Йонас
- Дррааоллдлісс – стала Анна
- Ганна – стала Анабелла
- Марія – стала Деріка
- Люцифєр – став Джек
- Андрій – став Владій
- Євген – став Єжі
- Наталія – стала Адіті
- Лариса – стала Глорія-Сандра
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Вероніка Рой