Белла, Климентина та Джек: стало відомо, як часто українці змінюють собі імена

За 9 місяців 2020 року в Україні ім’я змінили 5 866 жінок та 2 839 чоловіків. Про це інформує пресслужба Міністерства юстиції України.

У Мін’юсті кажуть, що на зміну імені зважуються громадяни різного віку та різної статі. Втім частіше, майже в 2 рази, це роблять жінки. Так, за 9 місяців 2020 року змінили ім’я 5 866 жінок та 2 839 чоловіків.

«Загалом же тенденція щодо зміни імені зменшується, з огляду на відповідні показники за останні кілька років. Якщо у 2016 році спостерігався справжній «бум» на зміну імені – відповідних актових записів було складено 22 365, то у 2019 таких було 15 689.

Протягом січня-вересня 2020 року можливістю змінити ім’я громадяни в Україні скористались 8 743 разів», – повідомила заступниця Міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук.

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У Мін’юсті також розповіли, з яких на які громадяни змінювали власні імена:

Джоя – стала Белла

Єлизветета – стала Климентина

Аурел – став Олександр

Людмила – стала Кая

Анна – стала Оліанна

Володимир – став Вальдемар

Іван – став Йонас

Дррааоллдлісс – стала Анна

Ганна – стала Анабелла

Марія – стала Деріка

Люцифєр – став Джек

Андрій – став Владій

Євген – став Єжі

Наталія – стала Адіті

Лариса – стала Глорія-Сандра

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