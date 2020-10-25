Вибори на Львівщині. Початок роботи із запізненням, бюлетені без номерів дільниць та на 100 бюлетенів більше

Під час місцевих виборів на Львівщині 25 жовтня спостерігачі громадської мережі «Опора» фіксували запізнення початку роботи ДВК, бюлетені без номерів дільниць та на 100 бюлетенів більше. Про це повідомляє ГМ «Опора».

Так, у дільничній виборчій комісії №461251 село Опільсько Червоноградського району на бюлетенях з виборів депутатів до Львівської обласної ради не вказані номери дільниць. Їх члени ДВК мали б заповнити на підготовчому засіданні.

(Щоб збільшити зображення, натисніть на нього)

Реклама партнерів

Аналогічна ситуація і в ДВК №462111. На бюлетенях з виборів депутатів до Львівської обласної ради відсутні номери дільниці. Щодо виявленого факту спостерігачка «Опори» зробила зауваження членам і голові комісії. Також у бюлетені навпроти ВО «Свобода» відсутній кандидат під другим номером.

(Щоб збільшити зображення, натисніть на нього)

Дільнична виборча комісія №460309 у селі Трибоківці (Бібрська міська територіальна громада) розпочала роботу із запізненням, оскільки комісія перераховувала голоси. Після перерахунку на ДВК виявили на 100 бюлетенів більше.

ДВК №462110 розпочала роботу із запізненням на 15 хвилин. Утворилася велика черга з охочих, які хотіли проголосувати. Голова комісії повідомила спостерігачу «Опори», що комісія працює у складі 15 осіб. Відсутні заступник і секретар тому, що суб’єкти подання не зробили заміну, відповідно попередні члени ДВК не вийшли на роботу.

Дільнична виборча комісія №461978 (місто Львів) розпочала роботу із запізненням на 10 хвилин, оскільки не встигали провести інструктаж.

У місті Сокалі весь керівний склад ДВК №461251 захворів на COVID-19. Члени комісії зі свого складу обрали голову і секретаря, щоб забезпечити роботу комісії.

Як відомо, 25 жовтня в Україні відбуваються вибори до місцевих рад, сільських, селищних, міських голів.

Голосування цьогоріч відбувається в умовах карантину. В усіх виборців перевірятимуть температуру, на входах встановлять антисептики, приміщення дільниць регулярно дезінфіковуватимуть. До одного столу для видачі бюлетенів рекомендують підходити не більше ніж 3 особам. Також українцям рекомендують мати зі собою власну ручку і не брати на дільницю дітей.

Якщо у виборця температура тіла перевищуватиме 37,2°С та/або будуть симптоми респіраторних захворювань, то він зможе проголосувати, але винятково в відокремленій кабіні. Бюлетень теж доведеться вкидати в окрему скриньку.

Зазначимо, сьогодні мешканці області голосуватимуть на бюлетенях, що матимуть відразу п’ять різних кольорів. Колір бюлетеня залежатиме від рівня ради. Детальніше – за цим посиланням.

Зауважимо, що на посаду голови Львівської ОТГ балотуються 17 кандидатів. Найвірогідніше, що місцеві вибори у Львові проходитимуть у два тури. На противагу Андрію Садовому соціологи виділяють трьох альтернативних кандидатів: Руслана Кошулинського, Олега Синютку та Ігоря Васюника.

Також виборці тепер по-іншому будуть заповнювати бюлетені. Як це правильно робити, дивіться у короткому відеоролику.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.