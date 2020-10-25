Шмигаль проголосував на місцевих виборах у Львові

У неділю, 25 жовтня, під час місцевих виборів у Львові голосував прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Про це інформує пресслужба Кабміну.

«Уряд змінив застарілий поділ на райони, що був прийнятий ще в першій половині минулого століття. Та передав більше повноважень в громади, сформувавши майже 1,5 тисячі об’єднаних територіальних громад. Вперше в історії незалежної України люди на місцях самі розпоряджатимуться коштами й вирішуватимуть, куди їх витрачати. Це ключовий елемент реформи децентралізації. Важливість сьогоднішніх виборів для майбутнього нашої країни складно переоцінити, адже ми, по суті, закріплюємо успіх основного етапу реформи», — зазначив очільник уряду.

Як наголосив Денис Шмигаль, адміністративно-територіальна реформа — це одна з найбільш важливих і успішних реформ: «Вона найбільше зрозуміла людям, тому має високу підтримку серед українців. Місцеві вибори за новим адміністративно-територіальним устроєм дають змогу Україні рухатися далі: розвивати інфраструктуру, покращувати державні послуги, робити країну комфортнішою для людей. Це дійсно історична подія», — відзначив прем’єр-міністр.

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Глава Уряду також зауважив, що місцева влада ще ніколи не мала стільки повноважень, як матиме після цих виборів. «Відтепер громади матимуть власну землю та власні повноцінні бюджети. Більше 2 млн гектарів сільськогосподарської землі перейшло місцевим громадам. І наступного року бюджет місцевих громад складе понад 500 млрд грн. Разом з повнотою влади, з управлінням землею, фінансів, до них переходить і вся повнота відповідальності. Влада стала дуже близькою до громади, і люди зможуть робити висновки», — додав він.

Зазначимо, сьогодні мешканці області голосуватимуть на бюлетенях, що матимуть відразу п’ять різних кольорів. Колір бюлетеня залежатиме від рівня ради. Детальніше – за цим посиланням.

Зауважимо, що на посаду голови Львівської ОТГ балотуються 17 кандидатів. Найвірогідніше, що місцеві вибори у Львові проходитимуть у два тури. На противагу Андрію Садовому соціологи виділяють трьох альтернативних кандидатів: Руслана Кошулинського, Олега Синютку та Ігоря Васюника.

Також виборці тепер по-іншому будуть заповнювати бюлетені. Як це правильно робити, дивіться у короткому відеоролику.

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Фото: уряду