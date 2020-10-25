Папа Римський призначив першого в історії кардинала-афроамериканця

Папа Римський Франциск назвав у неділю, 25 жовтня, імена 13-ти нових кардиналів, зокрема архієпископа Вашингтона Вілтона Грегорі. Він став першим в історії кардиналом-афроамериканцем. Про це повідомив Громадське з посиланням на Washington Post.

Грегорі був призначений архієпископом Римсько-католицької церкви Вашингтону, в окрузі Колумбія, у травні 2019 року. Тоді він також став першим афроамериканським лідером католицької громади цього округу. До того Вілтон Грегорі служив архієпископом в Атланті.

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Тепер він змінить на посаді кардинала Дональда Вюрла, який очолював архиєпархію протягом 12 років. У 2018-му Вюрл подав у відставку після скандалу з покриванням священників-педофілів.

Також Вілтон Грегорі тричі був головою Конференції Єпископів США. Як зазначається, рішення про обрання його кардиналом Папа Франциск ухвалив ще минулого року. Наразі архієпископу Грегорі 73. Він та інші нові кардинали віком до 80 років приєднаються до колег-кардиналів, які мають право обрати наступного понтифіка в таємному конклаві.

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Фото: Archdiocese of Washington