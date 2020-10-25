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На Сихові підсвітили церкву Різдва Пресвятої Богородиці

Ольга Денисяка

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У Львові облаштували підсвітку церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, що на Сихові. Про це повідомили на сторінці у Facebook Львів. Містобудування, передає Львівський портал.

 

«Ось так казково зараз виглядає церква Різдва Пресвятої Богородиці (УГКЦ), що на Сихові, яку днями підсвітило ЛКП «Львівсвітло»,  –  йдеться в повідомленні.

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Також додали, що Львів – чи не єдине місто в Україні, яке систематично освітлює архітектурні пам’ятки, сакральні споруди і просто цікаві об’єкти.

  

Нагадаємо, раніше КП «Львівсвітло» підсвітило низку храмів, зокрема, храм св. Ольги і Володимира, храм Всіх святих українського народу УГКЦ та церкву святого Йосафата, церкву Благовіщення Пресвятої Богородиці, що на вул. Пасічній. Також підприємство нещодавно облаштувало підсвітку церков святих Ольги та Єлизавети, Різдва Івана Хрестителя та Зіслання Святого Духа та Вознесіння Господнього.

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