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Активістка руху Femen оголилася перед Зеленським: поліція склала адмінпротокол

Соломія Головіна

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Поліція склала адміністративний протокол за дрібне хуліганство стосовно активістки руху Femen, яка оголилася в неділю біля виборчої дільниці в Києві, де голосував президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє УП з посиланням на Інтерфакс-Україна.

 

«На активістку Femen складено адміністративний протокол за ст.173 Кодексу про адмінпорушення», – зазначили у поліції.

У неділю в день голосування на місцевих виборах активістка жіночого руху Femen намагалася потрапити на виборчу дільницю в Києві, де голосував президент.

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Дівчина вискочила зі скупчення присутніх біля дільниці людей, коли туди заходив Зеленський із дружиною. Вона підняла вгору спідницю, на внутрішній стороні якої було написано «Zexist». На неї досить швидко зреагували співробітники державної охорони та правоохоронці.

Як видно з відео, дівчина свистіла у свисток, щоб привернути увагу президента. Вона була без спідньої білизни.

Санкція за ст.173 Кодексу про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство) – штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців або адмінарешт до п’ятнадцяти діб.

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