У МОЗ розробили чотири сценарції розвитку пандемії коронавірусу в Україні

Міністерство охорони здоров’я зробило розрахунки щодо реагування системи охорони здоров’я на ситуацію з поширенням COVID-19. Відтак було визначено чотири рівні епідемічної небезпеки. Про це 23 жовтня під час брифінгу повідомив очільник МОЗ Максим Степанов, передає пресслужба відомства.

Зокрема, перший, на якому зараз перебуває країна, передбачає щоденну кількість нових випадків інфікування в межах 7 тисяч.

Другий рівень (до 10 тисяч хворих на добу) передбачає, що буде розпочата робота з розгортання тимчасових госпіталів, а також із збільшення кількості медичних працівників.

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На третьому рівні (до 15 тисяч хворих) буде введено повний перелік обмежень «червоного» рівня небезпеки по всій країні, розгортатимуться мобільні госпіталі та проводитиметься мобілізація лікарів, зокрема лікарів-інтернів.

Четвертий рівень (до 20 тисяч) передбачає запровадження протоколів вибору, кого з хворих лікувати в стаціонарних умовах.

Нагадаємо, станом на ранок п’ятниці, 23 жовтня, в Україні 330 396 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За останню добу виявили 7 517 нових хворих. Це черговий антирекорд за кількістю виявлених випадків.

Як відомо, 13 жовтня Кабінет Міністерства продовжує дію адаптаційного карантину до 31 грудня через кількість відвідувачів.

Детальніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення в Україні ситуацій з коронавірусом. Він, закликаючи підтримувати протиепідемічні заходи безпеки, не може отримувати їх призводить до того, що ситуація із поширенням коронавірусу може швидко отримати доступ до контролю.

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